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Общество16 октября 2021 18:39

Умер Павел Новиш, актер из советской комедии "Дежа вю"

На 81 году жизни умер польский актер Павел Новиш
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Умер Павел Новиш, актер из советской комедии "Дежа вю". Фото: кадр из фильма "Дежа вю"

Умер Павел Новиш, актер из советской комедии "Дежа вю". Фото: кадр из фильма "Дежа вю"

В возрасте 80-ти лет умер польский актер Павел Новиш, снимавшийся в советской комедии "Дежа вю". Об этом сообщил Facebook-аккаунт сериала "Цвет счастья".

- С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актера кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения, — гласит текст сообщения.

Павел Новиш родился 15 января 1940 года в Варшаве. Начал свою карьеру в кино в 1964 году. Россияне ему могут знать по картине "Дежа вю" 1989 года, где он сыграл второстепенную роль. Также среди его известных картин — "Пацаны не плачут" 2000 года и "Киллер" 1997 года.

Ранее на 85-м году жизни скончался народный артист России Борис Ташкентский. Об этом сообщил театр "Ромэн". Причина смерти не уточнялась. В числе фильмов с участием Ташкентского есть такие картины как "Будулай, которого не ждут", "Живодёр", "Мой остров синий", "Трефовый король", "Чардаш Монти" и "Черный жемчуг".