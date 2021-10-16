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Общество16 октября 2021 18:52

Синоптики пообещали москвичам "последний всплеск тепла" на следующей неделе

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от плюс восьми до плюс 13 градусов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жителям Москвы пообещали "последний всплеск тепла" во второй половине следующей недели

Жителям Москвы пообещали "последний всплеск тепла" во второй половине следующей недели

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты центра "Фобос" сообщили, что жителей Москвы ожидает "последний всплеск тепла" во второй половине грядущей недели.

- Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон, — говорится в сообщении специалистов.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни будет колебаться от плюс восьми до плюс 13 градусов.

Специалисты посоветовали столичным автолюбителям подумать о переходе на зимнюю резину. Перед потеплением москвичи должны будут пережить холод в понедельник и вторник.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в воскресенье, 17 октября, ночью в Подмосковье возможны заморозки до -1 градуса, в столице +2...+4. Днем все те же +6...+11 градусов. Сквозь облака изредка будет проглядывать солнце, в мегаполисе сухо, по области местами возможны небольшие дожди. В понедельник, 18 октября, облачно, с прояснениями (да, опять есть шанс на солнце!), и без осадков. Ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9.