Пациент наркодиспансера с ножом напал на соседей по палате в Якутии: есть погибшие и пострадавшие

В Якутии онкобольной напал на соседей по палате Фото: Артем КИЛЬКИН

В Якутии пациент наркологического диспансера с ножом напал на пациентов по палате. В результате произошедшего есть жертвы и пострадавшие.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что нападавшего обезвредили и задержали.

В результате нападения четыре человека получили ранения, еще один пациент погиб. Предполагалось, что нападение произошло из-за нестабильного психического состояния задержанного. Однако позже выяснилось, что причиной стала ночная ссора.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в онкодиспансере.

Ранее нетрезвый студент из Севастополя ударил ножом жителя Красноперекопска в область живота. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.