Финскую журналистку удивила способность россиян чинить вещи

Журналистку из Финляндии удивила способность россиян чинить вещи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен поразилась способности жителей России чинить вещи, которые она бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для издания Dagens Nyheter.

Женщина вспомнила, как прожгла дыру в свитере и обратилась за помощью к россиянке.

- И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь, — рассказала Лаурен.

Она отметила, что россияне также хороши в починке техники и аксессуаров. При этом они оказывают услуги по доступным ценам.

По мнению журналистки, умение россиян является "ответной реакцией на бедность при социализме".

Ранее Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от жизни в России и назвала качества, которые поразили ее в русских. Она объяснила, что русские склонны отмахиваться от проблем в своей стране и пожимать плечами при любых трудностях. Лаурен отметила также, что в России легко вести социальную жизнь. По словам финской журналистки, нет ничего лучше, чем "сесть с русскими за стол, пить вино и просто разговаривать". Такие беседы никогда не бывают скучными, а разговор обычно быстро переходит на важные, масштабные темы.