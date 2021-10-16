Отец Саши Спилберг заявил, что в пропаже его дочери "точно нет криминала"

Отец Саши Спилберг считает, что в пропаже его дочери нет ничего криминального Фото: Иван МАКЕЕВ

Отец популярной видеоблогерши Саши Спилберг сообщил, что нашел автомобиль и личные вещи своей дочери. Мужчина рассказал об активных поисках девушки и выразил уверенность, что скоро встретится с Сашей.

- По поводу ситуации с Сашей: там точно нет криминала, что радует. Нашли ее телефон на парковке и ее машину, но пока связаться я с ней не могу, — сказал мужчина в своем видеообращении.

Напомним, в пятницу, 15 октября, менеджер Саши Спилберг сообщил, что девушка уже три дня не выходит на связь. Он опубликовал скрин переписки с блогершей, где пытается поговорить с ней, но не получает ответа. Судя по сообщениям менеджера, со Спилберг пытались связаться и другие люди, но тоже не получили ответа. "Мы не понимаем, что происходит", - написал он и попросил всех, кто что-то знает о том, где находится Саша, сообщить ему.