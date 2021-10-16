Футболисты "Спартака" и "Динамо" подрались во время матча

Игроки "Спартака" и "Динамо" подрались во время матча. Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"

Игроки московских футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" устроили драку во время матча 11-го тура российской Премьер-Лиги.

Как пишет "КП-Спорт", конфликт произошел на 42-й минуте матча после столкновения молодого полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна и защитника "Спартака" Кофрие. После этого футболисты обеих команд начали перепалку. Сначала защитник хозяев поля Жиго толкался с Захаряном, а затем вступил в спор с тренером динамовцев Сандро Шварцем.

В итоге арбитр встречи Сергей Карасев показал по две желтые карточки футболистам обеих команд. "Горчичники" получили спартаковцы Джикия и Жиго, а также динамовцы Захарян и Грулев.

Матч закончился вничью — 2:2. У "Динамо" забили украинский защитник Иван Ордец и российский нападающий Константин Тюкавин. У "Спартака" отличились защитники — россиянин Георгий Джикия и француз Самюэль Жиго.