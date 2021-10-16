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В мире16 октября 2021 22:33

Россиянка обвинила американского финансиста Эпштейна в изнасилованиях

В иске указано, что от действий американца пострадали десятки женщин из разных стран
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Гражданка России обвинила американского финансиста Эпштейна в изнасилованиях

Гражданка России обвинила американского финансиста Эпштейна в изнасилованиях

Фото: REUTERS

Россиянка подала в суд на распорядителей имущества американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив мужчину в изнасилованиях. Иск от имени гражданки РФ и ряда других лиц был зарегистрирован в четверг, 14 октября, в суде Южного округа штата Нью-Йорк. При этом истец значится в документах под псевдонимом.

В материалах дела указано, что Эпштейн приглашал проживающую тогда в Москве девушку в свои дома в Париже, во Флориде и на Американских Виргинских островах, обещая посодействовать в карьере. При этом он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию. Указано также, что помощница финансиста Лесли Грофф организовывала подобные поездки.

В документах сказано, что от аналогичных действий финансиста пострадали десятки женщин из России и других стран Европы.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн, которого ранее обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме. Финансист был обвинен в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. Миллиардер, по сведениям обвинителей, с 2002 по 2005 год регулярно вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Отмечалось, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признавал.