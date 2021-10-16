Арсений Яценюк заявил, что убытки Украины из-за несвоевременных закупок газа составят 5 млрд долларов Фото: Архив "КП"

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что убытки страны из-за несвоевременных закупок газа составят пять миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что Киеву нужно было закупать голубое топливо, когда оно стоило 250 долларов за тысячу кубометров. Яценюк заметил, что подобные закупки могли бы себе позволить не все страны, так как они не имеют газовых хранилищ. Однако, отметил бывший украинский премьер, Незалежная имеет, одни из наибольших хранилищ в Европе.

- На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища. Это не было сделано и за это несет персональную ответственность украинская власть. Сегодня из карманов украинцев возьмут 5 миллиардов долларов – это убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя, — сказал политик в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал киевские власти быть готовыми к непростой зиме из-за топливного кризиса в Европе. По его мнению, также в связи с энергетической уязвимостью существует опасность, исходящая со стороны России. Он также прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС. По мнению Елисеева, западные страны показали, что не готовы помогать Киеву в вопросах энергетической безопасности. Поэтому стране самой придется решать вопросы отопительного сезона зимой 2021-2022 года.