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Происшествия16 октября 2021 23:24

Видео с места гибели российских туристов в Албании появилось в Сети

Четверо россиян умерли в сауне албанского отеля Gloria, местная полиция ведет расследование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Албании погибли четверо россиян

В Албании погибли четверо россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео с места гибели российских туристов в албанском поселке Керрет в округе Кавая появилось в Сети. Кадры опубликовал местный новостной портал Euronews Albania на своем Youtube-канале. На записи видно отель, случилась трагедия, и как к нему подъезжают сотрудники полиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 16 октября, стало известно, что в Албании погибли четверо россиян – две женщины и двое мужчин. Накануне вечером их нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в поселке Керрет. По предварительной версии следствия, люди задохнулись.

Ранее в правоохранительных органах Албании назвали имена погибших, которые, как выяснилось, были одной семьей: супруги Буренковы, их дочь и зять.

По словам сотрудников отеля, россияне находились в сауне дольше, чем положено, а прибыли в гостиницу всего за час до гибели. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Смотреть видеосюжет
Видео с места гибели россиян в Албании
Видео с места гибели россиян в Албании
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