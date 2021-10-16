Из-за ливней в Индии погибли 10 человек, судьба еще 18 неизвестна

В Индии из-за ливней погибли 10 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за сильных ливней, обрушившихся на юго-западный индийский штат Керала, погибли по меньшей мере десять человек, судьба еще 18 местных жителей неизвестна, люди пока считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски.

Об этом в субботу, 16 октября, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на чиновников в правительстве штата.

Из-за сильных ливней пропали без вести 18 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По официальной информации, в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям, а все пропавшие без вести жили в Коттаяме. Именно эти три округа больше других пострадали из-за проливных дождей, однако метеорологический департамент Индии объявил чрезвычайное положение в шести округах штата.

Вода затопила жилые дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из затопленных районов власти эвакуировали около пяти тысяч семей. Кроме того, в связи с вызванным ливнями наводнением региональное правительство приняло решение приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.