При расселении сквота в Берлине пострадали 46 полицейских

В ходе операции по выселению левых активистов из сквота были задержаны 76 человек Фото: REUTERS

В ходе операции по выселению представителей радикальных левых организаций из сквота – незаконно захваченного заброшенного жилого здания – в центре Берлина пострадали по меньшей мере 46 сотрудников правоохранительных органов ФРГ.

«В результате проведения операции пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей», - говорится в заявлении полиции немецкой столицы.

Уточняется, что в операции по выдворению левых радикалов из незаконно занимаемых ими домов были задействованы 3,5 тысячи силовиков. Стражи порядка задержали в общей сложности 76 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, операцию по расселению сквота «Кёпи» стражи порядка начали утром в пятницу, к вечеру им удалось освободить от радикалов прилегающий к дому двор, в котором активисты организовали акцию протеста против выдворения из ветхой постройки ее обитателей. Агрессивно настроенные молодые люди пытались мешать полицейским, бросали в стражей порядка камни, бутылки и петарды.