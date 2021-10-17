Билла Клинтона могут выписать из больницы 17 октября

Бывший президент США Билл Клинтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего президента США Билла Клинтона, который в начале этой недели попал в больницу с заражением крови, могут выписать в воскресенье, 17 октября. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

По его словам, состояние Клинтона за последние сутки значительно улучшилось, , однако ему придется провести в клинике еще одну ночь «для лечения антибиотиками до ожидаемой выписки завтра».

Анхель Уренья добавил, что экс-глава Белого дома «находится в хорошем настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит футбол», при этом «с нетерпением ожидает скорого возвращения домой».

«Он глубоко признателен за отличную медицинскую помощь и благодарен тем, кто направил добрые пожелания в адрес него и его семьи», - говорится в сообщении представителя Клинтона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 12 октября, 75-летний Билл Клинтон был госпитализирован в медицинский центр Калифорнийского университета. По данным телеканала CNN, медики выявили у него инфекцию мочевыводящих путей, которая со временем попала в кровеносную систему и вызвала заражение крови. Заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, благодаря этому лечение пожилого пациента проходит достаточно успешно. Врачи еще в пятницу обещали его скоро выписать.