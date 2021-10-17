Доктор Мясников заявил, что сладкая газировка повышает риск ожирения и рака

Александр Мясников рекомендует заменить газировку на чай или кофе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Употребление сладких газированных напитков увеличивает риск диабета, онкологических заболеваний и ожирения, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", - констатировал Мясников.

В качестве альтернативы доктор назвал чай и кофе. По словам телеведущего, чай снижает риск образования злокачественной опухоли, а кофе хорош в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Мясников рассказал о генетической обусловленности различных болезней, отметив, что группа крови может повлиять на развитие заболеваний, в том числе и на коронавирусную инфекцию.

Как уточнил специалист, люди с третьей и четвертой группой крови более подвержены раку поджелудочной железы, а обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, второй - с раком желудка.