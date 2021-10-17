В Кремле рассказали о сложностях диалога с Зеленским

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Российскому лидеру Владимиру Путину очень сложно общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что последний усиленно называет Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не так. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто, и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться, - отметил Песков. - Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский готов лично встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил на брифинге парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа".

Как отметил украинский президент, он готов к диалогу с Путиным и в "нормандском формате". В этом случае шансы на решение конфликта в Донбассе и вопроса Крыма повысится, считает политик. По его мнению, ускорить встречу двух лидеров можно, если Киев согласится не поднимать конкретные вопросы, однако пока украинские власти себе такого "позволить не могут".