Песков заявил, что западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ

Дмитрий Песков считает, что Россию умышленно "демонизируют" в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западным политикам проще "демонизировать" Россию, чем признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра, - констатировал Песков. - Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже".

А чтобы не отвечать за свои ошибки, вину возложили на Россию, так как "лучше кого-то демонизировать", отметил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост цен на газ в Европе был спровоцирован дефицитом электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Он объяснил, что за последние 10 лет доля возобновляемых источников энергии выросла, однако этот рынок отличается непостоянством выработки энергии, в связи с чем нужны более широкие резервы.