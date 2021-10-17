Посольство РФ в Албании рассчитывает на тщательное расследование гибели российских туристов

Посольство России в Албании дало официальный комментарий по факту гибели четверых туристов из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Албании официально прокомментировало гибель четверых российских туристов в албанском отеле в округе Кавая.

"Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян, - говорится в telegram-канале дипконсульства. - Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину".

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием инцидента, заверили в посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Супруги Сергей и Наталья Буренковы, их дочь Екатерина со своим женихом Никитой Белоусовым поздно вечером зашли в сауну пятизвездочного отеля "Глория Палас" в городке Керрет. Через час нашли их безжизненные тела.

Предварительной причиной смерти называли удушье, но некоторые детали свидетельствуют о том, что туристы даже не успели даже зайти в парилку – их обнаружили в комнате отдыха. Окончательный вердикт вынесут по итогам вскрытия.