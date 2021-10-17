Актеры фильма «Вызов» Пересильд и Машков оставили на приземлившемся «Союзе МС-18» Фото: Роскосмос

Члены киноэкипажа приземлившегося в воскресенье, 17 октября, космического аппарата «Союз МС-18» оставили надписи на корпусе аппарата.

Актриса Юлия Пересильд написала на корабле «Спасибо», актер Владимир Машков – «Ура», сообщает Центральный военный округ, который обеспечивал посадку «Союза МС-18».

Как писал сайт kp.ru, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким после 12 дней на борту Международной космической станции вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-18» приземлился в степи Казахстана.

Капсула со съемочной группой и отснятыми ими материалами приземлилась в 7:35 по московскому времени. На месте посадки космических путешественников ожидали медики, спасатели и вооруженные видеокамерами журналисты, также туда было доставлено специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию космонавтов.

Напомним, Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября 2021 прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-19».