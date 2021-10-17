Пентагон заявил, что для Украины и Грузии двери НАТО открыты Фото: REUTERS

Министерство обороны Соединенных Штатов анонсировало поездку главы ведомства Ллойда Остина в Европу. Он намерен посетить Украину, Грузию и Румынию и выразить готовность принять Киев и Тбилиси в НАТО.

«Министр обороны едет в Европу, чтобы заверить союзников и партнеров в приверженности Америки их суверенитету перед лицом российской агрессии… Остин подчеркнет, что и для Грузии, и для Украины двери в НАТО открыты, а также побудит их внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в военном альянсе», – сообщается на сайте Пентагона.

Как сказано в заявлении Минобороны США, у Грузии и Украины есть территории, оккупированные Россией. В частности, среди них упоминаются Южная Осетия, Абхазия и Крым. Также в сообщении говорится, что Румыния является «союзником-образцом для подражания».

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. При этом он отметил, что если и вести речь о возможности принятия этих стран в военно-политический блок , то, вероятнее всего, «завтра это не случится».