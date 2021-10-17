Путин посоветовал американской журналистке теплее одеваться Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналисткой CNBC Хедли Гэмбл, которая была модератором пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», дал советы, как не замерзнуть в России.

Гэмбл призналась главе государства, что она прилетела в Москву из Абу-Даби, и по сравнению с с Россией в ОАЭ гораздо теплее. Путин ответил ей поговоркой «Сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается».

«Но я этого не сделала – не подумала», – отреагировала Гэмбл.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пленарного заседании «Российской энергетической недели» российский лидер поспорил с американской журналисткой об объемах поставок газа в Европу.

Позже Гэмбл похвасталась фотографиями с Путиным, выложив у себя в Instagram два снимка с президентом России с пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».