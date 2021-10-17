Американская журналистка Хедли Гэмбл сделала комплимент Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американская журналистка телеканала CNBC Хедли Гэмбл пообщалась с президентом России Владимиром Путиным за кулисами международного форума «Российская энергетическая неделя», модератором которого и была телеведущая.

В разговоре с главой государства Гэмбл сделала ему комплимент. «Рада вас видеть! Отлично выглядите. Как себя чувствуете?» – сказала она.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пленарного заседании «Российской энергетической недели» российский лидер поспорил с американской журналисткой об объемах поставок газа в Европу. В ходе этого разговора Путин отметил, что Гэмбл «красивая женщина, симпатичная», но отказывается понимать то, что ей пытается объяснить президент.

Напомним, за кулисами форума политик также посоветовал журналистке, которой Россия после Абу-Даби показалсь холодной, теплее одеваться.