Вучич планирует выступить в Госдуме на русском языке Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич намерен выступить в Государственной думе РФ на русском языке. Об этом политик заявил в разговоре с педагогом Ириной Галкиной, которая преподает русский в одной из гимназий Белграда.

«Буду выступать в Государственной Думе и на российском телевидении впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так», – сказал Вучич.

Как писал сайт kp.ru, ранее сербский лидер сообщил, что 25 ноября 2021 встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В разговоре с ним Вучич намерен обсудить цены на газ для Сербии. Политик отметил, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ в следующем году, и он будет просить Путина оставить в 2022-м нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива».

По словам Вучича, он надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса. Сербия хочет «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы». Те цены, которые сейчас на бирже, не сможет выдержать никто, отметил Вучич.