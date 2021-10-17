Новак уверен, что запуск «Северного потока – 2» стабилизирует ситуацию на газовом рынке Европы Фото: REUTERS

Запуск газопровода «Северный поток – 2» поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Европы, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», – сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее Новак заявил, что связи между поставками газа в Европу и проектом «Северный поток – 2» нет. По его словам, Россия в полной мере выполняет своим обязательства по поставкам газа, и готова нарастить экспорт, если поступят соответствующие заявки.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин говорил, что «рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот», и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую», как это «пытаются делать некоторые наши партнёры». Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели из Евросоюза, и никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия.