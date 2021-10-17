В ЛНР опровергли заявления о завершении миссии ОБСЕ Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

В Луганске не получали никаких указаний о приостановке деятельности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом рассказал руководитель Луганского офиса миссии Юрген Велнер.

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства Миссии и продолжает работать обычном режиме», – сообщается на Telegram-канале Министерства иностранных дел Луганской народной республики.

О приостановке мониторинговой миссии ОБСЕ сообщал Reuters. По мнению Велнера, это информация неоднозначна, говорится в сообщении.

Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия приостанавливает свою работу по соображениям безопасности.

Как писал сайт kp.ru, вблизи штаб-квартиры СММ ОБСЕ в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими военными офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.