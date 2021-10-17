В Португалии впервые открыли бюст Юрию Гагарину

В Португалии открыли первый в стране бюст советскому космонавту Юрию Гагарину, сообщили в посольстве России в Лиссабоне.

Бронзой бюст разместили в технопарке «Тагуш Парк» в городе Оэйраш. Он был преподнесен в дар городу Международным благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир». Бюст открыли в честь 60-летия первого полета человека в космос, передает ТАСС.

Во время выступления по случаю открытия бюста глава российской дипломатической миссии отметил, что РФ готова реализовывать совместные высокотехнологичные проекты, в том числе с Португалией. Кроме того, 4 октября 2021 Астрономическая обсерватория Лиссабона презентовала официально выпущенной в оборот почтой Португалии открытку с Гагариным.

Напомним, 12 апреля исполнилось 60 лет с момента первого полета человека в космос. В 1960 году ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», который совершил один виток вокруг Земли. В тот же день Гагарин катапультировался из спускаемого аппарата приземлился в Саратовской области.