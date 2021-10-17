Захарова: Американской демократии угрожает недоверие граждан политической элите

Американской демократии угрожает недоверие граждан политической элите, заявила Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты исследования Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press. В нем говорится, что большинство американцеы считают проблему дезинформации результатом действий политиков и IT-корпораций.

«Американской демократии угрожают не авторитарные режимы, а недоверие собственных граждан и восприятие ими всего, что говорит политическая элита и глобальные информационные компании – монополисты США, как лжи», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что почти половина респондентов уверены в ответственности правительства США в сознательной публикации дезинформации. Таким образом, подчеркнула Захарова, «рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобия». При этом она отметила, что каждый третий сторонник Демократической партии, согласно исследованию, считает американское правительство лживым.

«Тотальное снижение доверия в социуме – очень тревожный звонок для властей США. Два из трех американцев согласны с утверждением, что Правительство должно уже начать что-то делать, чтобы остановить бесконечный поток лжи, льющийся в уши простых людей», – заявила представитель российского МИД.

Как подчеркнула Захарова, «кремлевские хакеры» если что и могли взломать, так это только «моральные устои американского истеблишмента».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не стоит переживать о том, что демократия в умерла, а вместо этого нужно задуматься в своих проблемах.