Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост покинул страну

Посол Франции в Белоруссии покинул страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Франции в Минске Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию.

Как сообщает Agence France-Presse, дипломат уехал из страны по требованию белорусских властей, который обязали его покинуть республику к понедельнику, 18 октября.

Тем временем сотрудник посольства Франции подтвердил ТАСС отъезд де Лакоста из Белоруссии. Он сообщил, что официальные заявления будут сделаны завтра.

Напомним, ранее Евросоюз начал разработку пятого пакета санкций против Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Европарламенте представили проект резолюции, котором отражена ситуация с протестами в Белоруссии. В том числе, затрагивается тема сотрудничества Минска и Москвы.

Депутаты отмечают, что озабочены тесным взаимодействием стран в нескольких сферах, в частности, речь идет о «прогрессирующей милитаризация Белоруссии». Это, по мнению европарламентариев, ставит под угрозу безопасность Евросоюза.