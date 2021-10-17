Бастрыкину доложат о ходе дела о смертельном отравлении 18 человек паленым алкоголем в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следственных действий по делу о гибели людей от отравления спиртом в Екатеринбурге. С 7 по 14 октября в столице Урала скончались 18 человек, которые покупали нелегальный алкоголь на Ботаническом рынке. По факту отравления метиловым спиртом было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Александру Бастрыкину о проведенных следствиях действиях должен доложить руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Михаил Богинский. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, по делу об отравлении суррогатным алкоголем были задержаны два человека - предприниматели 1978 и 1967 годов рождения. В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости, выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки".