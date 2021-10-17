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Политика17 октября 2021 23:55

Зеленский пообещал, что украинцам хватит газа

По словам президента, потребители будут получать топливо по "очень нормальной" цене
Наталья Смирнова
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потребителям в стране хватит газа по "нормальным ценам". По его словам, стоимость топлива для украинцев будет ниже, чем для европейцев.

"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что украинские власти сделали многое, чтобы цены на газ для населения оставались на приемлемом уровне. Центральные органы власти взяли на себя гарант стабильной цены и объемов поставки топлива, а региональные - технические, юридические и политические вопросы.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия увеличит транзит газа через Украину не более чем на 10%, поскольку высокое наращивание объемов опасно. По словам главы государства, дело в изношенности оборудования на украинской стороне.