Мишустин проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России. Об этом сообщается в Телеграм-канале российского правительства.

Мероприятие состоится в понедельник, 18 октября. КСИИ рассмотрит и подготовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.

Участие в мероприятии примут, в частности, первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских министров.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о множестве перспективных сфер, в которых РФ и США могли бы сотрудничать. В качестве примеров он назвал проекты в Арктике, а также борьбу с климатическими изменениями и пандемией коронавируса.