Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой в здании

На месте работают полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общежитие СПбГУ на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой, который прошел в здание. Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября.

Как рассказывает пресс-служба СПбГУ, сообщение о мужчине с гранатой поступило на центральных пост охраны университета в 21:40 по местному времени. Звонивший сказал, что в общежитие на проспекте Солидарности прошел неизвестный с боевым припасом. Общежитие было эвакуировано.

"На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции проводят поэтажный осмотр здания", - сообщают в СПбГУ.

Как ранее писал сайт kp.ru, комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить аспиранта Алексея Пачина, который неоднократно выругался матом на заседании студсовета, посвященное тому, что полиция разгоняет вечеринки учащихся в студгородке Петергофе.