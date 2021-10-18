Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны страны

Информация о шпионе во французском ведомстве была доведена до сведения властей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал, что в 2017 году в Минобороны страны внедрился якобы российский шпион. По его словам, количество "кротов" в различных ведомствах Франции не уменьшилось после окончания холодной войны.

Тему шпионов подняла в ходе интервью с Бажоле журналистка телеканала France 5. Она спросила, правда ли, что в аппарат Минобороны под его управлением четыре года назад проник "русский крот". Бажоле подтвердил эту версию, но не раскрыл каких-либо доказательств или подробностей.

"В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довел эту [информацию] до сведения [властей]", - сообщил Бажоле.

По его словам, после окончания холодной войны ведомствам казалось, что можно больше не тратить время на борьбу со шпионами, так как их больше нет, но это было ошибкой. Бажоле выразил мнение, что число "российских шпионов" во Франции остается "как минимум" на таком же уровне, что и в советское время.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в шведском Гётеборге приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Его обвинили в шпионаже в пользу России. Имя мужчины не разглашается.