Исследование показало, что среднему россиянину нужно восемь лет, чтобы накопить на автомобиль

Быстрее всего на новую машину смогут заработать жители Чукотки - на это у них уйдет около 3,5 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россиянин со среднестатистической зарплатой сможет накопить на новый автомобиль примерно за восемь лет. Такой вывод делают исследователи РИА Новости, предполагая, что на эту цель человек будет откладывать по 50% от зарплаты и размещать их на вкладе со ставкой не менее 6,75%.

Эксперты агентства отмечают, что если сбережения будут оставаться нетронутыми, а проценты по счету принесут доход, то на машину удастся накопить за 7,7 лет. За среднюю цену нового автомобиля исследователи берут сумму в два миллиона рублей.

Предполагается, что быстрее всего на новую машину смогут заработать жители Чукотки - на это у них уйдет около 3,5 лет. Дольше всего на автомобиль будут копить жители республик Северного Кавказа - более 10 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, одна из самых популярных целей при обращении за потребительским кредитом - покупка автомобиля.