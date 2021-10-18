Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября 2021 года

Осенью начнется работа над интеграцией сервиса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские банки смогут подключать карты "Мир" к системе Google Pay. Такая возможность появится у них с 26 октября 2021 года.

Система Google Pay позволяет оплачивать покупки с помощью Android-смартфона в магазинах, в Интернете или в мобильных приложениях. Как сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы, с 26 октября начнется работа над интеграцией карт "Мир" к Google Pay. Когда она будет закончена - пока неизвестно. Сроки, за которые будет подключаться технология, каждая кредитная организация будет устанавливать индивидуально.

Предполагается, что подключение к Google Pay может повысить спрос на карты "Мир".

Как ранее писал сайт kp.ru, более 25 тысяч пассажиров московского метро присоединились к сервису оплаты проезда «по лицу» Face Pay всего за сутки с момента его запуска. Система оплаты по биометрии с помощью камер на турникетах заработала 15 октября на всех линиях столичной подземки.