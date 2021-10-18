Генсек ООН заявил об опасности неравномерного распределения вакцин в мире

Одним из последствий неравенства в получении вакцин в ООН считают продолжающийся экономический спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об опасности неравномерного распределения вакцин от коронавирусной инфекции в мире. По его мнению, это приводит не только к развитию новых штаммов заболевания, но и к экономическому спаду.

"Неравенство [в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", - заявил Гутерриш в своем Twitter.

Генсек ООН отметил, что если страны не скоординируют свои усилия для того, чтобы вакцинация велась равномерно во всем мире, ни у одного из государств не получится достичь устойчивого сокращения заболеваемости на своей территории.

Как ранее писал сайт kp.ru, портал стопкоронавирус.рф будет показывать счетчик вакцинации и тепловую карту о ситуации с коронавирусом в регионах России, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.