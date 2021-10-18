Последние новости на утро 18 октября 2021: В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

Догазификация будет возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура Фото: REUTERS

Последние новости на утро 18 октября 2021 года. С понедельника, 18 октября, в России вступают в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Догазификация будет возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На подведение газа смогут рассчитывать люди, которые пользуются им для личных нужд.

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Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал, что в 2017 году в Минобороны страны внедрился якобы российский шпион. По его словам, количество "кротов" в различных ведомствах Франции не уменьшилось после окончания холодной войны.

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сообщения о том, что в учебном центре "Тамбукан" во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет между силовиками произошла драка. После нее бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.