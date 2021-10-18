В Пентагоне заявили о готовности США укреплять обороноспособность Грузии

Глава министерства обороны США Ллойд Остин также выразил готовность принять Грузию в НАТО Фото: REUTERS

Глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты нацелены на укрепление обороноспособности Грузии. Представитель силового ведомства прибыл в Тбилиси в рамках поездки в Европу. Он намерен также посетить Украину и Румынию, а также выразить готовность принять Грузию в НАТО.

О курсе США на дальнейшее сотрудничество с Грузией Ллойд Остин заявил в своем Twitter.

"Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", - написал глава министерства обороны США.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. При этом он отметил, что если и вести речь о возможности принятия этих стран в военно-политический блок , то, вероятнее всего, «завтра это не случится».