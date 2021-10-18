Forbes: Европа поплатилась газовым кризисом за высокомерие

Энергетический кризис в Европе связан с неудачной попыткой перехода на зеленую энергетику Фото: REUTERS

Страны Евросоюза предприняли высокомерную попытку резкого перехода на зеленую энергетику, но поплатились за нее газовым кризисом, пишет Forbes.

"Нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", - говорится в публикации.

По мнению авторов, европейские лидеры должны извлечь уроки из этой провальной инициативы.

Россия же наоборот грамотно использовала свои козыри, продемонстрировав эталонный "энергетический покер", утверждает издание. Оно признало эффективность проекта "Северный поток - 2", однако осталось приверженным популярной на Западе риторике о том, что Россия повлияла на стоимость газа в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс убежден, что звучащие в адрес России обвинения в том, что наша якобы спровоцировала рост цен на природный газ в Европе, чтобы Германия и Еврокомиссия ускорили сертификацию трубопровода "Северный поток – 2".

Он пояснил, что "существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа», который, по его словам, сейчас «вообще не поступает в Европу".