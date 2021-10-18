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Происшествия18 октября 2021 8:46

Директор школы под Пермью убедил устроившего стрельбу подростка отдать оружие

Руководителю учреждения удалось успокоить ученика
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

Директор школы в поселке Сарс Октябрьского района в Пермском крае убедил устроившего стрельбу школьника сложить оружие, сообщает "КП-Пермь".

По данным правоохранительных органов, в понедельник, 18 октября, шестиклассник с оружием вошел в свой класс и поставил учеников к стенке криком "Всем стоять" и произвел два выстрела – один в потолок, другой в окно.

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

После беседы с руководителем образовательного учреждения подросток успокоился и согласился отдать оружие. С ним беседуют правоохранительные органы в присутствии педагога.

По предварительным данным, оружие школьник украл у отца. Это карабин "Сайга".

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

Как пишет "КП-Пермь", сразу после стрельбы в школе начали проводить эвакуацию, но вывели не всех успели вывести из здания. У образовательного учреждения тут же начали собираться родители, некоторые из них от волнения не могли сдержать слез.

Обстановка у школы в Перми после стрельбы