Вице-премьер Белоусов оценил стоимость энергоперехода для России в 3,2 трлн рублей в год

Вице-премьер Андрей Белоусов / Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глобальный энергопереход России обойдется стране в 3,2 трлн рублей ежегодно и займет порядка 28 лет, заявил в интервью "Коммерсанту" вице-премьер России Андрей Белоусов.

"У нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 трлн руб. за 28 лет, - констатировал Белоусов. - Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП".

В то же самое время представитель правительства РФ отметил, что процесс перевода экономики на более экологичные источники энергии уже запущен во всем мире и едва ли проект остановят, так как "лучшего ответа на глобальные изменения климата человечество пока не придумало".

Вместе с тем, у России есть преимущество в виде атомной энергетики и огромных запасов водорода. В случае необходимости РФ сможет стать одним из крупнейших экспортеров водорода в мире, заняв свыше 20% рынка, уверен Белоусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива - нефти, газа и угля для того, чтобы адаптироваться к применению альтернативных видов топлива.