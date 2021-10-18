Росстат зафиксировал рекордные цены на овсяные хлопья

Эксперты связывают это с ростом закупочных цен у поставщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хлопья для геркулесовой каши на прилавках магазинов России на протяжении двух месяцев держатся на уровне выше 80 рублей, следует из данных Росстата.

Так, в августе очищенные и обработанные зерна овса стоили 80,5 рублей за килограмм, а в сентябре – 80,9 рублей за килограмм. Как сообщает РБК, это рекордная стоимость за все время наблюдений, которые фиксировали с 2000 года.

Кстати, в августе и сентябре 2020 года цена этой продукции была на уровне 72 рублей, то есть подорожание составило около 12%.

Аналогичная тенденция наблюдается и с другой продукцией из овса. Например, цены на овсяную кашу в магазинах, включая овсяные хлопья быстрого приготовления, выросли в январе—августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 94 руб.

Эксперты связывают это с ростом закупочных цен у поставщиков. Последние ссылаются удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху и тяжелые условия уборки в ключевых регионах.

Кроме того, падают и посевные площади. Так, в 2021 году овсом засеяны 2,3 млн га. Это на 5,9% меньше, чем в 2020 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.

В среднем по России куриные яйца в сентябре стали дороже на 5,7%. Цены на сахарный песок выросли на 0,69%, на подсолнечное масло - на 0,15%. Говядина и мясо птицы стали стоить больше на 2,4%. Мясной фарш подорожал на 1,4%, рыба - на 1,3%, шоколад и консервы мясные для детского питания - на 1,2%.