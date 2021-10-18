Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте Фото: кадр из видео

На нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Эль-Ахмади произошел пожар. В результате блок завода, где произошло возгорание, пришлось изолировать.

Пострадавших нет, инцидент не повлиял на работу предприятия и не затронул экспортные и местные поставки сырья. В настоящее время пожарные ликвидируют последствия пожара, сообщается в Twitter Кувейтскойнациональной нефтяной компании.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня 2021 в американском штате Иллинойс загорелся нефтеперерабатывающий завод, происшествие создало угрозу экологического бедствия.

До этого в Китае на заводе по производству поликремния произошел взрыв, огонь вышел из-под контроля. В результате спасателям пришлось запрашивать помощь дополнительных подразделений для тушения пожара.

Напомним, ранее в Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex.