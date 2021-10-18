Вызовы со стороны России и Китая войдут в новую стратегическую концепцию НАТО

Йенс Столтенберг считает, что неправильно рассматривать КНР и Россию как отдельные угрозы Фото: REUTERS

Противодействие наращивающему потенциал Китаю будет включено в новую стратегическую концепцию НАТО, которую планируют представить в 2022 году. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times.

"НАТО - это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь также подъемом Китая, - подчеркнул Столтенберг. - Поэтому когда дело доходит до укрепления нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с подъемом Китая".

Представитель Североатлантического альянса уточнил, что будет неправильно рассматривать КНР и Россию как отдельные угрозы, так как эти страны тесно сотрудничают.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центральное разведывательное управление США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию угрозам, исходящим от Китая.

Центр противодействия "глобальным вызовам" со стороны КНР было решено сформировать после анализа международной ситуации, который ЦРУ начало проводить весной прошлого года. Директор ведомства Уильям Бернс заявил, что угроза исходит "от правительства Китая, а не от его народа".