СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае возбудили два уголовных дела после того, как школьник устроил стрельбу из карабина в школе.

Как сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета, возбуждены дела ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас следствие устанавливает мотивы действий школьника и обстоятельства произошедшего.

Правоохранители проверят условия хранения оружия и дадут оценку своевременности и качеству его проверки контролирующими органами. Кроме того, следователи изучат качество охраны школы.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс. Ученик шестого классапришел в учебное заведение с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Он успел выстрелить один раз в потолок. В этот момент в школе находилась только вахтерша, она не пострадала. Позже несовершеннолетнего задержали силовики. Сообщалось, что школьник был вооружен карабином «Сайга».