Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа 18 октября 2021 года вдвое меньше, чем на пике 6 октября Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures в понедельник, 18 октября.

Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевле примерно на 10% - до $983,5 за тысячу кубических метров.

Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.

Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.