В Индонезии гребнистый крокодил съел восьмилетнюю девочку на глазах у ее друзей

В Индонезии восьмилетнюю девочку съел крокодил. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индонезии гребнистый крокодил съел восьмилетнюю девочку. Историю рассказывает The Star со ссылкой на сотрудника службы спасения города Амбон Корпоса Рахмад Намли.

По словам Корпоса Рахмад Намли, трагедия произошла в среду, 13 октября. Восьмилетняя Сучи Рамадхани вместе с друзьями купалась в реке в районе населенного пункта Телук-Кайели. Эта река кишит крокодилами, но местные жители все равно купаются в ней. На девочку напал крокодил.

Очевидцы убили рептилию, проткнув крокодила копьем. В этот момент ребенок был еще в зубах крокодила, но когда рептилии вспороли брюхо, девочки внутри не оказалось. Ее останки нашли только через два дня, в пятницу, 15 октября.

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