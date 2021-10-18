Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года не превысит 4,2%

Максим Решетников / Фото: правительство Прикамья

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2021 году составит не более 4,2%, заявил на заседании бюджетного комитета Госдумы глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, такой прогноз связан с замедлением деловой активности, ухудшением эпидемиологической ситуации и завершением периода восстановления экономики.

"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", - аргументировал Решетников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России. В текущем году он исправил его в сторону улучшения до 4,3% по сравнению с майским, но при этом ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%.

До этого специалисты Всемирного банка, составляя прогноз по РФ, предусматривали рост экономики страны на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.