Пять миллионов человек приняли участие во всероссийской переписи населения Фото: Мила СТРИЖ

Во Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг приняли участие уже пять миллионов человек.

Как сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития России, анкеты заполнили 2 миллиона 36 тысяч россиян, которые переписали также и членов своих семей.

Сайт kp.ru писал, что всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах страны. В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал Госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте россияне смогут с 15 октября по 8 ноября 2021. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь верифицированную учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут.

Напомним, перепись населения пройдет по 14 ноября 2021 года. Первые ее результаты подведут в конце этого года, а окончательные итоги Росстат опубликует до конца 2022.