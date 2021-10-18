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Политика18 октября 2021 12:43

Назначенная послом России Поклонская отправится в Кабо-Верде в течение месяца

Дипломат уже занимается сбором вещей и готовится к переезду
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Наталья Поклонская уже готовится к переезду

Наталья Поклонская уже готовится к переезду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение месяца отправится в Кабо-Верде, чтобы приступить к исполнению обязанностей посла России в этой стране. Об этом она рассказала РИА Новости.

"В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом", - уточнила Наталья.

Как ранее писал сайт kp.ru, Поклонская готовилась к работе в дипломатическом ведомстве прежде чем получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде.

По словам Натальи, за ее плечами стажировка в МИД РФ и курсы в дипломатической академии. Кроме того, Поклонская собрала максимум информации о стране, в которой ей предстоит жить и работать и написала магистерскую диссертацию.

Напомним, Поклонская входила в число депутатов Госдумы седьмого созыва, но не отказалась от участия в выборах в восьмой созыв российского парламента. До этого руководила прокуратурой Крыма.