Аналитики назвали самые выгодные отечественные и зарубежные направления

Самым бюджетным направлением внутри страны стал маршрут из Элисты в Минеральные воды и обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы россиян на авиабилеты с отправлением в период с 15 октября по 30 ноября и составили рейтинг самых дешевых отечественных и зарубежных направления для перелета осенью 2021 года.

Самым бюджетным направлением внутри страны оказался перелет Элиста - Минеральные Воды - Элиста стоимостью 1,9 тысячи рублей, передает Lenta.ru.

Второе место занял маршрут из Москвы в Брянск и обратно за 2,3 тысячи рублей, третье место у авиамаршрута Брянск - Москва - Брянск, стоимость перелета составит 2,7 тысячи рублей, далее идет Краснодар - Минеральные Воды, цены на этот маршрут начинаются от 3,3 тысячи рублей.Замыкает пятерку лидеров путешествие Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург за 3,4 тысячи рублей.

Для туристов, летающих за рубеж, самым бюджетным оказался перелет из Калуги в Минск туда-обратно за 6,1 тысячи рублей. На втором месте маршрут Санкт-Петербург - Дебрецен с возвращением за 7,5 тысячи рублей, на третьем - Санкт-Петербург - Братислава за 9,3 тысячи рублей.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" зафиксировали снижение цен на авиаперелеты внутри России. По сравнению с 2019 годом средний чек стал дешевле на 20%.

По данным исследования сайта kp.ru, только 4% россиян имеют возможность ездить на отдых, когда захотят. Большинство граждан отмечают, что выбраться во время отпуска в какую-то поездку получается далеко не всегда. Как правило, их отдых проходит дома или на даче.