Огонь пекинской зимней Олимпиады-2022 зажгли в Древней Олимпии Фото: кадр из видео

В Древней Олимпии зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Церемония прошла на месте древнегреческого храма богини Геры, огонь на алтаре зажигали при помощи параболического зеркала от солнечных лучей. Параллельно проходил обряд-представление, воссозданный с учетом традиций Древней Греции.

В связи с пандемий коронавирусной инфекции, на присутствие зрителей на церемонии было ограничено. В ней приняли участие только официальные лица, в частности президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос. По причине коронавируса было решено отменить и традиционную эстафету: вместо нее олимпийский факел пронесут от древнего стадиона до памятника основателю современных Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену, а следующую ночь он будет находиться на афинском Акрополе.

Во вторник, 19 октября, олимпийский огонь передает делегации КНР – это состоится на стадионе «Панатинаикос», после чего чартерным рейсом факел отправится в Пекин. Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022.

Как писал сайт kp.ru, традиция начинать эстафету олимпийского огня в Греции, на родине Игр, была заложена в 1936 году. Перед церемонией на Акрополе прошла несанкционированная акция протеста против проведения в Китае Олимпиады, оба ее участника, американские студентки 18 и 22 лет, были задержаны.